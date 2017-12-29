Веснина примет участие в новом турнире WTA в Москве

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Россиянка Елена Веснина примет участие в международном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве.

На турнире также сыграют украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая шестую строчку в рейтинге WTA, и две россиянки — Наталья Вихлянцева и Ольга Потапова.

Турнир впервые пройдёт в Москве. Ранее на протяжении семи лет местом проведения соревнований был шведский город Бостад. В Москве турнир WTA состоится 23—29 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Веснина снялась с теннисного турнира WTA в Брисбене.

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