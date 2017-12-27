Веснина снялась с теннисного турнира WTA в Брисбене

Российская теннисистка Елена Веснина не примет участие в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Россиянка решила не рисковать здоровьем и сосредоточиться на подготовке к Открытому чемпионату в Австралии, сообщает PuntoDeBreak.

По этим же причинам на турнир не поедет и 20-я ракетка мира словачка Магдалена Рыбарикова.

С турнира несколько дней назад также снялась победительница Открытого чемпионата в США Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Шарапова и американка Винус Уильямс не попали в окончательный список участниц турнира WTA в Санкт-Петербурге.