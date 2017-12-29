Очки Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Монреаль» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счётом 3:1.
На гол Брендана Галлахера (24-я минута) хоккеисты «Тампы» ответили дублем Стивена Стэмкоса (40-я и 45-я минуты) и шайбой Брейдена Пойнта (41-я минута).
Российские нападающие победителей Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по одному очку.
В других матчах дня «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Аризона Койотс» со счётом 7:4, «Вегас Голден Найтс» вырвал в овертайме победу над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2, а «Сан-Хосе Шаркс» по буллитам переиграл «Калгари Флэймз» — 3:2.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил в серии буллитов «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.