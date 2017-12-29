«Вашингтон» победил «Бостон» в матче НХЛ, у Овечкина — гол и победный буллит
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».
В основное время в составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (33-я минута), Александр Овечкин (34-я минута) и Том Уилсон (53-я минута). Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
.@ovi8 in the office = impossible to stop. #CapsBruins#ALLCAPSpic.twitter.com/gc4PDu4hK1— Washington Capitals (@Capitals) 29 декабря 2017 г.
За «Бостон» дубль оформил Дэвид Бэйкс (2, 48), ещё одну шайбу забросил Ноэль Аккьяри (3).
Победу в матче принёс точный бросок Овечкина в послематчевой серии буллитов.
В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» переиграл «Филадельфия Флайерз» — 3:2.
Ранее Овечкин опубликовал совместную фотографию с защитником испанской футбольной команды «Барселона» Жераром Пике.