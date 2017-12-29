«Вашингтон» победил «Бостон» в матче НХЛ, у Овечкина — гол и победный буллит

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«Вашингтон Кэпиталз» победил в серии буллитов «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер (33-я минута), Александр Овечкин (34-я минута) и Том Уилсон (53-я минута). Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. 

За «Бостон» дубль оформил Дэвид Бэйкс (2, 48), ещё одну шайбу забросил Ноэль Аккьяри (3).

Победу в матче принёс точный бросок Овечкина в послематчевой серии буллитов.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» переиграл «Филадельфия Флайерз» — 3:2.

Ранее Овечкин опубликовал совместную фотографию с защитником испанской футбольной команды «Барселона» Жераром Пике.

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