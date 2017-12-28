Овечкин опубликовал совместное фото с Пике

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал совместную фотографию с защитником испанской футбольной команды «Барселона» Жераром Пике.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 27, 2017 at 8:11 PST

Овечкин опубликовал фотографию на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Российский хоккеист заявил, что был рад встретиться с Пике, и пожелал футболисту и его команде удачи.

Ранее Овечкин поздравил болельщиков с праздниками в образе Санты с голым торсом.