Дубль Санчеса помог «Арсеналу» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ

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Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принёс гол Шкодрана Мустафи и дубль Алексиса Санчеса.

Хозяева ответили голами Эндроса Таунсенда и Джеймса Томкинса.

Благодаря этой победе Арсенал сравнялся по очкам с «Тоттенхэм Хотспур», но остался на пятой строчке из-за разницы забитых и пропущенных мячей. В активе «канониров» 37 очков. «Кристал Пэлас» с 18-ю баллами остался на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер повторил рекорд сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в АПЛ.

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