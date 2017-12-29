Дубль Санчеса помог «Арсеналу» обыграть «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принёс гол Шкодрана Мустафи и дубль Алексиса Санчеса.

Хозяева ответили голами Эндроса Таунсенда и Джеймса Томкинса.

Благодаря этой победе Арсенал сравнялся по очкам с «Тоттенхэм Хотспур», но остался на пятой строчке из-за разницы забитых и пропущенных мячей. В активе «канониров» 37 очков. «Кристал Пэлас» с 18-ю баллами остался на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер повторил рекорд сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в АПЛ.