Венгер повторил рекорд Фергюсона по количеству матчей в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер повторил рекорд бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Для французского специалиста матч 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» стал 810-м в качестве главного тренера клуба АПЛ.

Первый матч в качестве наставника «Арсенала» Венгер провёл в октябре 1996 года. Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с августа 1992 года по май 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов помочь задумывавшемуся о суициде экс-футболисту клуба Эммануэлю Эбуэ.