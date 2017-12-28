Венгер повторил рекорд Фергюсона по количеству матчей в АПЛ

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер повторил рекорд бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Для французского специалиста матч 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» стал 810-м в качестве главного тренера клуба АПЛ.

Первый матч в качестве наставника «Арсенала» Венгер провёл в октябре 1996 года. Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с августа 1992 года по май 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов помочь задумывавшемуся о суициде экс-футболисту клуба Эммануэлю Эбуэ.

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