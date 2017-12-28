Футболист «Локомотива» Михалик: спасибо, что рассказали о новогодней шутке

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Украинский защитник «Локомотива» Тарас Михалик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его желании покинуть московский клуб.

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года, и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Сёмина, а гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной», — приводит слова Михалика Footboom.

34-летний украинец выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в девяти матчах.

Ранее Сёмин рассказал о разногласиях со спортивным директором «Локомотива».

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