Футболист «Локомотива» Михалик: спасибо, что рассказали о новогодней шутке

Украинский защитник «Локомотива» Тарас Михалик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его желании покинуть московский клуб.

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года, и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Сёмина, а гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной», — приводит слова Михалика Footboom.

34-летний украинец выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в девяти матчах.

Ранее Сёмин рассказал о разногласиях со спортивным директором «Локомотива».