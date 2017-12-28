Сёмин рассказал о разногласиях со спортивным директором «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о трансферной политике клуба.

«Безусловно, чтобы конкурировать со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром», нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причём это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда», — приводит слова Сёмина «Российская газета».

Он также ответил на вопрос о том, не сказывается ли на трансферной политике то обстоятельство, что он не общается со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом.

«У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу», — подытожил тренер.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия признан лучшим футболистом Грузии 2017 года.