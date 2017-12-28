Защитник «Локомотива» Кверквелия признан лучшим футболистом Грузии 2017 года

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия получил звание лучшего футболиста Грузии 2017 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Грузии (GFF).

Лучшим молодым футболистом года признан Джордж Чакветадзе, выступающий за бельгийский «Гент».

25-летний Кверквелия ранее на протяжении шести лет выступал за казанский «Рубин». Цвета «Локомотива» он защищает с 2017 года, за это время он провёл за клуб 20 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» впервые в XXI веке признан игроком года по версии издания «Футбол».