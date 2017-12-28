Рублёв уступил Баутиста-Агуту на выставочном турнире ATP в Абу-Даби
Россиянин Андрей Рублёв проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале выставочного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.
Следующим соперником испанца станет серб Новак Джокович. В другом полуфинальном матче австриец Доминик Тим сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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