Тренировку Федерера в Перте посетили 6 тысяч зрителей

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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл заключительную тренировку в преддверии Кубка Хопмана в Перте.

Об этом сообщает Luzerner Zeitung.

Открытое занятие теннисиста посетили 6 тыс. зрителей.

Сам Федерер заявил, что всего лишь хотел дать фанатам возможность посмотреть теннис бесплатно, и выразил надежду, что в следующем году удастся собрать ещё большую аудиторию.

36-летний спортсмен является 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Шарапова прибыла в китайский Шэньчжэнь для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

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