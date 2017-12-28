Тренировку Федерера в Перте посетили 6 тысяч зрителей

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл заключительную тренировку в преддверии Кубка Хопмана в Перте.

Об этом сообщает Luzerner Zeitung.

Открытое занятие теннисиста посетили 6 тыс. зрителей.

Сам Федерер заявил, что всего лишь хотел дать фанатам возможность посмотреть теннис бесплатно, и выразил надежду, что в следующем году удастся собрать ещё большую аудиторию.

36-летний спортсмен является 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Шарапова прибыла в китайский Шэньчжэнь для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).