Карякин обыграл Митоня в партии 14-го тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл поляка Камиля Митоня в партии 13-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Для победы россиянину потребовалось 40 ходов.

По итогам 14 туров Карякин опустился на 34-е место. Всего в его активе семь побед и пять поражений. Две партии завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Пётр Свидлер обошёл Владимира Федосеева по итогам 14-го тура на ЧМ по рапиду.

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