Костенюк поднялась на шестое место по итогам 12-го тура ЧМ по рапиду
Россиянка Александра Костенюк победила Жансаю Абдумалик из Казахстана в 12-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.
Россиянке для победы над Абдумалик хватило 62 ходов.
Ещё одна россиянка — Александра Горячкина — сыграла вничью с китаянкой Лей Тинцзе.
После 12 туров лидирует Жу Венджун из Китая (9,5 очка). Второе место занимает Харика Дронавалли из Индии, третье — Тинцзе.
Горячкина расположилась на четвёртом месте, Костенюк — шестая.
Ранее сообщалось, что Горячкина занимает четвёртое место после 11 туров ЧМ по рапиду.
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