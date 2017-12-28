Костенюк поднялась на шестое место по итогам 12-го тура ЧМ по рапиду

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Россиянка Александра Костенюк победила Жансаю Абдумалик из Казахстана в 12-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Россиянке для победы над Абдумалик хватило 62 ходов.

Ещё одна россиянка — Александра Горячкина — сыграла вничью с китаянкой Лей Тинцзе.

После 12 туров лидирует Жу Венджун из Китая (9,5 очка). Второе место занимает Харика Дронавалли из Индии, третье — Тинцзе.

Горячкина расположилась на четвёртом месте, Костенюк — шестая. 

Ранее сообщалось, что Горячкина занимает четвёртое место после 11 туров ЧМ по рапиду.

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