Костенюк поднялась на шестое место по итогам 12-го тура ЧМ по рапиду

Россиянка Александра Костенюк победила Жансаю Абдумалик из Казахстана в 12-м туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Россиянке для победы над Абдумалик хватило 62 ходов. Ещё одна россиянка — Александра Горячкина — сыграла вничью с китаянкой Лей Тинцзе. После 12 туров лидирует Жу Венджун из Китая (9,5 очка). Второе место занимает Харика Дронавалли из Индии, третье — Тинцзе. Горячкина расположилась на четвёртом месте, Костенюк — шестая. Ранее сообщалось, что Горячкина занимает четвёртое место после 11 туров ЧМ по рапиду.