Горячкина — четвёртая после 11 туров ЧМ по рапиду
Россиянка Александра Горячкина занимает четвёртое место после 11 туров чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.
В 11-м туре Горячкина поделила очки с ещё одной россиянкой — Александрой Костенюк.
Возглавляет турнирную таблицу представительница Китая Жу Венджун (9 баллов). По 8 баллов у её соотечественницы Лей Тинцзе, Харики Дронавалли из Индии, Горячкиной и Жансаи Абдумалик из Казахстана.
Костенюк занимает девятое место — 7,5 очка.
Ранее сообщалось, что Горячкина заняла второе место по итогам второго соревновательного дня ЧМ по рапиду.
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