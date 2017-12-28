Горячкина — четвёртая после 11 туров ЧМ по рапиду

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Россиянка Александра Горячкина занимает четвёртое место после 11 туров чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

В 11-м туре Горячкина поделила очки с ещё одной россиянкой — Александрой Костенюк.

Возглавляет турнирную таблицу представительница Китая Жу Венджун (9 баллов). По 8 баллов у её соотечественницы Лей Тинцзе, Харики Дронавалли из Индии, Горячкиной и Жансаи Абдумалик из Казахстана.

Костенюк занимает девятое место — 7,5 очка.

Ранее сообщалось, что Горячкина заняла второе место по итогам второго соревновательного дня ЧМ по рапиду.

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