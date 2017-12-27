Горячкина поднялась на второе место по итогам второго соревновательного дня ЧМ по рапиду

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Российская шахматистка Александра Горячкина занимает второе место по итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по рапиду, проходящего в Саудовской Аравии.

В партии десятого тура Горячкина сыграла вничью с представительницей Армении Элиной Даниэлян.

Александра Костенюк завершила соревновательный день на десятом месте. Дарья Чарочкина стала 12-й.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев завершил второй соревновательный день ЧМ по рапиду лидером турнира.

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