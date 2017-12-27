Горячкина поднялась на второе место по итогам второго соревновательного дня ЧМ по рапиду

Российская шахматистка Александра Горячкина занимает второе место по итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по рапиду, проходящего в Саудовской Аравии.