Горячкина поднялась на второе место по итогам второго соревновательного дня ЧМ по рапиду
Российская шахматистка Александра Горячкина занимает второе место по итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по рапиду, проходящего в Саудовской Аравии.
В партии десятого тура Горячкина сыграла вничью с представительницей Армении Элиной Даниэлян.
Александра Костенюк завершила соревновательный день на десятом месте. Дарья Чарочкина стала 12-й.
Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев завершил второй соревновательный день ЧМ по рапиду лидером турнира.
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