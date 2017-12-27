Федосеев завершил второй соревновательный день ЧМ по рапиду лидером турнира

Российский шахматист Владимир Федосеев занимает первое место по итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по рапиду, проходящего в Саудовской Аравии.

В партии десятого тура Федосеев сыграл вничью с соотечественником Петром Свидлером, занимающим третье место.

В топ-20 также попали Ян Непомнящий и Александр Рахманов, расположившиеся на 15-й и 16-й позициях.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин потерпел второе поражение подряд во второй соревновательный день ЧМ по рапиду.