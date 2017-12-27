Карякин потерпел второе поражение подряд во второй соревновательный день ЧМ по рапиду

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение в партии девятого тура чемпионата мира по рапиду, проходящего в Саудовской Аравии.

Россиянин проиграл партию соотечественнику Борису Савченко. В предыдущем туре он также проиграл представителю России — Андрею Есипенко.

По итогам девяти туров Карякин занимает 79-е место.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев сохранил первое место после девяти туров ЧМ по рапиду.

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