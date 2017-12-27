Федосеев — первый по итогам девяти туров ЧМ по рапиду

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Российский шахматист Владимир Федосеев занимает первое место по итогам девяти туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В партии девятого тура россиянин сыграл вничью с представителем Китая Ван Хао.

Пётр Свидлер обыграл соотечественника Андрея Есипенко и остался на третьем месте, его оппонент опустился на девятую позицию. Ян Непомнящий поднялся на шестое место после победы над Джобавой Баадуром.

В топ-20 также входит Алексей Дреев, занимающий 11-е место.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина занимает третье место по итогам девяти туров ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

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