Горячкина занимает третье место по итогам девяти туров ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российская шахматистка Александра Горячкина занимает третье место по итогам девяти туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
В партии девятого тура Горячкина сыграла вничью с представительницей Вьетнама Фам Ле Тхао Нгуен.
Александра Костенюк одержала победу над шахматисткой из Китая Го Ци, но опустилась на девятое место.
В топ-20 после восьми партий также входит Дарья Чарочкина, занимающая 12-е место.
Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев сохранил первое место после девяти туров ЧМ по рапиду.
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