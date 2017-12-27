Горячкина занимает третье место по итогам девяти туров ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российская шахматистка Александра Горячкина занимает третье место по итогам девяти туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В партии девятого тура Горячкина сыграла вничью с представительницей Вьетнама Фам Ле Тхао Нгуен.

Александра Костенюк одержала победу над шахматисткой из Китая Го Ци, но опустилась на девятое место.

В топ-20 после восьми партий также входит Дарья Чарочкина, занимающая 12-е место.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев сохранил первое место после девяти туров ЧМ по рапиду.

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