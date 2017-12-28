«Бетис» продлил контракт с 36-летним Хоакином до 2020 года
Испанский футбольный клуб «Бетис» принял решение продлить контракт с 36-летним полузащитником клуба Хоакином Санчесом.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт Хоакина с «Бетисом» рассчитан до окончания сезона-2019/20.
36-летний полузащитник выступал за испанские «Валенсию» и «Малагу», а также итальянскую «Фиорентину». За «Бетис» в общей сложности выступает на протяжении девяти лет.
Хоакин является двукратным обладателем Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Ещенко.
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