«Бетис» продлил контракт с 36-летним Хоакином до 2020 года

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Испанский футбольный клуб «Бетис» принял решение продлить контракт с 36-летним полузащитником клуба Хоакином Санчесом.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Хоакина с «Бетисом» рассчитан до окончания сезона-2019/20.

36-летний полузащитник выступал за испанские «Валенсию» и «Малагу», а также итальянскую «Фиорентину». За «Бетис» в общей сложности выступает на протяжении девяти лет.

Хоакин является двукратным обладателем Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Ещенко.

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