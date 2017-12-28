«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Московский «Спартак» официально сообщил о продлении контракта с защитником клуба Андреем Ещенко.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2019 года.

33-летний защитник ранее выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и «Динамо» из Киева. Цвета «Спартака» защищает с 2016 года, провёл за клуб 41 матч и забил один мяч.

В сезоне-2016/17 он помог «Спартаку» в десятый раз в истории и впервые за последние 16 лет выиграть чемпионат России по футболу.

В составе национальной команды России Ещенко провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Тарас Михалик намерен разорвать договор с московским «Локомотивом».