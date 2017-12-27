СМИ: Футболист Михалик намерен досрочно разорвать контракт с «Локомотивом»
Украинский защитник Тарас Михалик намерен разорвать договор с московским «Локомотивом».
Срок договора рассчитан до лета 2018 года, однако футболист уже зимой хочет перейти в новый клуб. По информации Sport Arena, Михалик намерен сменить обстановку и уехать играть в США или Канаду.
Украинский футболист выступает в «Локомотиве» с 2013 года. Он сыграл за железнодорожников 102 матча и забил три мяча.
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