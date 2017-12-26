СМИ: Дзюба может начать 2018 год в «Зените-2»

Российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба может быть отправлен во вторую команду санкт-петербургского клуба.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дзюба начнёт весеннюю часть сезона-2017/18 в «Зените-2», если нападающий не сможет найти другие варианты продолжения карьеры. По версии издания, главный тренер основной команды Роберто Манчини не видит Дзюбу в составе сине-бело-голубых.

Ранее СМИ сообщали, что Марио Пашалич может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно.