Шахматист Федосеев лидирует по итогам 11 туров ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

В 11-м туре Федосеев сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Рауфом Мамедовым. На данный момент в активе россиянина 8,5 очка.

Вторую строчку делят четыре гроссмейстера — индиец Вишванатан Ананд, россиянин Пётр Свидлер, китаец Ванг Хао и норвежец Магнус Карлсен. У каждого из них по восемь баллов.

Также в топ-10 входят россияне Ян Непомнящий и Александр Рахманов, имеющие по 7,5 очка.

Ранее сообщалось, что Федосеев занимает первое место по итогам второго соревновательного дня чемпионата мира по рапиду, проходящего в Саудовской Аравии.