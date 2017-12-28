СМИ: Стала известна дата возвращения на поле футболиста «Барселоны» Дембеле

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Названа дата возвращения на поле нападающего испанской «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации Sport.es, 20-летний форвард вернётся на поле в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу против «Леванте».

Дембеле пополнил состав «Барселоны» летом 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии», однако в сентябре получил травму левого бедра и с того момента не появлялся на поле.

Матч 18-го тура «Барселона» — «Леванте» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» 7 января. Начало — в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что защитник и капитан английского «Манчестер Сити» Венсан Компани выбыл на длительный срок из-за травмы.

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