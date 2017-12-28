Источник: «Спартак» продлил контракт с футболистом Ещенко

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Московский «Спартак» продлил действующее соглашение с защитником клуба Андреем Ещенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что новое соглашение между «Спартаком» и Ещенко рассчитано до конца сезона-2018/19 с опцией продления контракта на один год.

33-летний защитник ранее выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и «Динамо» из Киева. Цвета «Спартака» защищает с 2016 года, провёл за клуб 41 матч и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Ещенко.

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