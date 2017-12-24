Источник: «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Ещенко

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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

Действующее соглашение Ещенко с красно-белыми рассчитано до лета 2018 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 23 официальных матчах «Спартака» во всех турнирах, но забитыми мячами не отметился.

Ранее агент хорватского полузащитника Марио Пашалича прокомментировал слухи об уходе футболиста из «Спартака».

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