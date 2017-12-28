Пожизненно дисквалифицированный велогонщик Армстронг прокомментировал фильм о допинге на ОИ-2014
After being asked roughly a 1000 times if I’ve seen @IcarusNetflix yet, I finally sat down to check it out. Holy hell. It’s hard to imagine that I could be blown away by much in that realm but I was. Incredible work @bryanfogel!— Lance Armstrong (@lancearmstrong) 26 декабря 2017 г.
На своей официальной странице в социальной сети Twitter Армстронг заявил, что был шокирован, увидев фильм о допинге на Олимпиаде-2014.
«Мне было сложно представить, что я буду настолько шокирован увиденным», — заявил велогонщик.
Армстронг был пожизненно отстранён за применение запрещённых препаратов в 2012 года и лишён всех наград, завоёванных им с 1998 года.
Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков внёс её в список «Дюшес» из-за щёк.