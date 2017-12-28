Пожизненно дисквалифицированный велогонщик Армстронг прокомментировал фильм о допинге на ОИ-2014

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Знаменитый в прошлом американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстранённый и лишённый всех побед, начиная с 1998 года, за употребление допинга, прокомментировал документальный фильм «Икар» о махинациях с запрещёнными веществами на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter Армстронг заявил, что был шокирован, увидев фильм о допинге на Олимпиаде-2014.  

«Мне было сложно представить, что я буду настолько шокирован увиденным», — заявил велогонщик.

Армстронг был пожизненно отстранён за применение запрещённых препаратов в 2012 года и лишён всех наград, завоёванных им с 1998 года.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков внёс её в список «Дюшес» из-за щёк.

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