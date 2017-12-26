Конькобежка Фаткулина: Родченков внёс меня в список «Дюшес» из-за моих щёк

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, почему информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков внёс её в список «Дюшес».

«Родченков внёс меня в свой список за мои большие щёки. Из формы и размеров моих щёк он сделал вывод, что я с детства принимала гормоны роста», — приводит слова спортсменки «Советский спорт».

Она отметила, что узнала об этом после заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

«Спустя какое-то время пришёл сокращённый вариант мотивировочной части. Из неё мы и узнали, что Родченков внёс меня в список «Дюшес» из-за моих щёк. Он был на забеге на 500 метров на Олимпиаде в Сочи. Видимо, там мои щёки ему и показались подозрительными», — добавила спортсменка.

24 ноября МОК пожизненно отстранил Фаткулину от участия в Олимпиадах и аннулировал её результаты на ОИ-2014 в Сочи. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 500 м.

Ранее Фаткулина высказала мнение, что у неё нет шансов получить допуск до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.