Российский боксёр Чудинов проведёт бой в Дании 5 января
Бывший временный чемпион мира по боксу в среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Чудинов проведёт свой следующий поединок в начале 2018 года в Дании.
Об этом сообщает World Boxing News.
Соперником российского спортсмена станет датчанин Лоленга Мок. Бой состоится в Копенгагене 5 января.
Чудинов провёл на профессиональном ринге 23 боя, в которых одержал 20 побед (13 — нокаутом), потерпел одно поражение и завершил два боя вничью.
На счету Мока 41 победа (13 — досрочно), 14 поражений и одна ничья.
Ранее Ричард Шефер, один из организаторов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), рассказал, в каких весовых категориях пройдёт турнир в 2018 году.
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