Российский боксёр Чудинов проведёт бой в Дании 5 января

Бывший временный чемпион мира по боксу в среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Чудинов проведёт свой следующий поединок в начале 2018 года в Дании.