Организаторы WBSS назвали весовые категории, в которых пройдёт второй сезон турнира

Один из организаторов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Ричард Шефер рассказал о том, в каких весовых категориях пройдёт турнир в 2018 году.

«Второй сезон турнира мы будем проводить среди бойцов легчайшего, второго легчайшего и полулёгкого веса. Приглашение участвовать в нем получат многие мексиканские и латиноамериканские боксёры. Участниками первого сезона WBSS стали представители Украины, Польши, Латвии и Кубы, потому что в этих странах много талантливых бойцов первого тяжёлого веса», — приводит слова Шефера ESPN.

В полуфиналах первого сезона WBSS в первом тяжёлом весе встретятся Джордж Гроувс и Крис Юбенк, а также Каллум Смит и Юрген Бремер.

Во втором тяжёлом весе пройдут поединки Александр Усик — Майрис Бриедис и Мурат Гассиев — Юниер Дортикос.

Ранее были назначены официальные дата и место проведения боя Гассиев — Дортикос.