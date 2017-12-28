СМИ: «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки Гризманна

Английский «Манчестер Юнайтед» решил прекратить попытки приобрести французского нападающего испанского «Атлетико» Антуана Гризманна.

По информации издания Marca, главный тренер «Манчестер Юнайтед» заинтересован в Гризманне как в футболисте, но считает завышенной трансферную стоимость француза. «Атлетико» надеется выручить за переход форварда €100 млн.

Отмечается, что интерес к Гризманну проявляет и «Барселона».

В сезоне-2017/18 Гризманн провёл за «Атлетико» 18 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о достижении договорённости с «Саутгемптоном» по трансферу голландского защитника Вирджила ван Дейка.