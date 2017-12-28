«Вашингтон» Овечкина уступил «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Рейнджерс» — 2:0.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать очки в своём четвёртом матче подряд.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ (47 баллов), «Рейнджерс» расположились на восьмой строчке (44 очка).

Ранее сообщалось, что дубль россиянина Артемия Панарина не спас «Коламбус Блю Джекетс» от поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз».