«Вашингтон» Овечкина уступил «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0.
В серии буллитов точнее оказались игроки «Рейнджерс» — 2:0.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать очки в своём четвёртом матче подряд.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ (47 баллов), «Рейнджерс» расположились на восьмой строчке (44 очка).
Ранее сообщалось, что дубль россиянина Артемия Панарина не спас «Коламбус Блю Джекетс» от поражения в матче с «Питтсбург Пингвинз».
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