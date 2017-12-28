«Манчестер Сити» продлил рекордную серию побед в АПЛ до 18 матчей, обыграв «Ньюкасл»
«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола в матче стал Рахим Стерлинг.
Подопечные Хосепа Гвардиолы продлили рекордную серию побед в АПЛ, выиграв в 18-м матче подряд.
«Горожане» набрали 58 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 15 баллов.
«Ньюкасл» с 18 очками располагается на 15-м месте.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» договорился с «Саутгемптоном» о переходе Вирджила ван Дейка за рекордную сумму.
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