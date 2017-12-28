МОК сообщил, что российские спортсмены сдали 570 допинг-проб в ноябре 2017 года

Международный олимпийский комитет опубликовал отчёт по количеству допинг-проб, которые сдали спортсмены в ноябре 2017 года.

В документе, опубликованном на официальном сайте МОК, указано, что в общей сложности спортсмены сдали 2537 допинг-проб.

Российские атлеты сдали 570 проб, 65 из которых были взяты у биатлонистов, 14 — у кёрлингистов, 115 — у хоккеистов, 130 — у представителей конькобежного спорта и фигурного катания, и ещё 182 теста прошли лыжники и сноубордисты.

Ранее МОК опубликовал мотивировочную часть решений по делам Анны Шибановой и Татьяны Ивановой.