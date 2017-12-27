МОК представил мотивировочную часть решений по делам Шибановой и Ивановой

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал мотивировочную часть решений о пожизненном отстранении от Олимпиад российских спортсменок — хоккеистки Анны Шибановой и саночницы Татьяны Ивановой.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

12 декабря дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах Шибанову и ещё пять хоккеисток сборной России.

Спустя десять дней аналогичное решение было принято и в отношении Ивановой.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК об отстранении его от Олимпиады.