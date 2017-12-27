МОК представил мотивировочную часть решений по делам Шибановой и Ивановой
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал мотивировочную часть решений о пожизненном отстранении от Олимпиад российских спортсменок — хоккеистки Анны Шибановой и саночницы Татьяны Ивановой.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
12 декабря дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах Шибанову и ещё пять хоккеисток сборной России.
Спустя десять дней аналогичное решение было принято и в отношении Ивановой.
Ранее сообщалось, что Виталий Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК об отстранении его от Олимпиады.
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