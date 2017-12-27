Тренер женской сборной России по гандболу: я бы сам оценил то, что мы показали на чемпионате мира, на два с плюсом

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал решение исполкома Федерации гандбола России (ФГР) признать выступление национальной команды на чемпионате мира 2017 года удовлетворительным.

«Признали удовлетворительным выступление команды. Это называется «продолжай пахать», если по-простому. Честно говоря, думал, неуд поставят. Выступление у нас так себе было. Но я всегда убираю смягчающие обстоятельства. Я бы сам оценил то, что мы показали на чемпионате мира, на два с плюсом. К сожалению, было очень много факторов, которые не зависели от людей, работавших со сборной», — приводит слова Трефилова «Чемпионат».

Он отметил, что самой главной проблемой было отсутствие нормальной подготовки к турниру.

«Два дня учебно-тренировочный сбор — и всё, езжайте на чемпионат мира. Кино и небо, что называется. Президент ФГР Сергей Николаевич Шишкарёв сказал после исполкома, что пора возвращаться к прошлому и разумному», — добавил специалист.

Под руководством Трефилова женская сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2017 года, где уступила команде Норвегии.

Ранее сообщалось, что исполком ФГР оставил Трефилова главным тренером женской сборной России по гандболу.