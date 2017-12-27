CAS не получал от Мутко иск на решение МОК об отстранении от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не получал от вице-премьера РФ Виталия Мутко исковое заявление на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от участия в Олимпиадах.

«К этому моменту CAS не получал заявления от господина Мутко», — сообщили в пресс-службе CAS «Чемпионату». 5 декабря МОК пожизненно запретил Мутко в любом качестве участвовать в Олимпийских играх. Ранее сообщалось, что Мутко подал иск в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиады.