Бышовец: лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Сёмин

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец выразил мнение, что наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин является лучшим специалистом 2017 года в России.

«Лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Юрий Сёмин. Занимаемое командой место — критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Он отметил, что наставник «Зенита» Роберто Манчини испытывает определённые проблемы с построением новой команды.

«Ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер — Сёмин», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Константин Зырянов возглавил «Зенит-2».

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