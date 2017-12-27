Бышовец: лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Сёмин

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец выразил мнение, что наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин является лучшим специалистом 2017 года в России.

«Лучший — это тот, кто идёт на первом месте, то есть Юрий Сёмин. Занимаемое командой место — критерий достаточно объективный, поэтому ответ здесь исчерпывающий», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Он отметил, что наставник «Зенита» Роберто Манчини испытывает определённые проблемы с построением новой команды.

«Ему нужно найти баланс и совместимость отечественных игроков и легионеров. Что касается Сергея Семака, то мне очень приятно, что я могу говорить о наших молодых тренерах. Я очень рад этому и особенно рад за Семака. Но лучший тренер — Сёмин», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Константин Зырянов возглавил «Зенит-2».