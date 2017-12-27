Бывший игрок сборной России по футболу Зырянов возглавил «Зенит-2»

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит-2» объявил о назначении Константина Зырянова главным тренером команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зырянов провёл 286 матчей за основную команду «Зенита», в составе которой выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

За сборную России он провёл 51 матч и в её составе в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Первый официальный матч под руководством 40-летнего специалиста «Зенит» проведёт 4 марта 2018 года в Калининграде против «Балтики».

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал возможный уход Роберто Манчини из клуба.