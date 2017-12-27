Команда Моисеевой победила команду Сидоровой во втором матче отбора по кёрлингу на ОИ-2018

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Команда скипа Виктории Моисеевой обыграла команду Анны Сидоровой во втором матче отборочного турнира по кёрлингу за право представлять Россию на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 7:6.

Серия продлится до четырёх побед. Команда Моисеевой лидирует — 2:0.

Третий и четвёртый матчи состоятся 28 декабря.

Турнир является отборочным к ОИ-2018 — по итогам противостояния двух команд определится та, которая будет участвовать в Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Федерация кёрлинга России утвердила график подготовки национальных команд к ОИ-2018.

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