Федерация кёрлинга России утвердила график подготовки национальных команд к ОИ-2018

Исполком Федерации кёрлинга России (ФКР) утвердил график подготовки женской сборной России и национальной команды в дисциплине дабл-микст к зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Сборная по дабл-миксту проведёт заключительный сбор в Саппоро с 24 января по 4 февраля. В Олимпийскую деревню они заезжают уже 4 февраля, а с 8 февраля у них начинаются игры. Женская команда будет тренироваться в Саппоро с 1 по 10 февраля, после чего улетает в Пхёнчхан, а с 14 февраля приступает к играм», — приводит «Р-спорт» слова главы ФКР Дмитрия Свищёва.

Он отметил, что план подготовки женской сборной не изменится вне зависимости от того, какая команда победит в отборе.

В состав сборной России по дабл-миксту вошли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Состав женской команды определится по итогам турнира в Сочи. На путёвку в Пхёнчхан претендуют команды Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд 2019 года пройдёт в Дании.