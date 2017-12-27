ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский ЦСКА одержал выездную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Победу армейцам принесли шайбы Максима Шалунова, Константина Окулова, Романа Любимова, Сергея Шумакова и Андрея Кузьменко.
Хозяева ответили голом Егора Дугина.
Ранее сообщалось, что хет-трик Мэтта Эллисона помог «Металлургу» с крупным счётом обыграть «Динамо» в мачте КХЛ.
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