ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский ЦСКА одержал выездную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу армейцам принесли шайбы Максима Шалунова, Константина Окулова, Романа Любимова, Сергея Шумакова и Андрея Кузьменко.

Хозяева ответили голом Егора Дугина.

Ранее сообщалось, что хет-трик Мэтта Эллисона помог «Металлургу» с крупным счётом обыграть «Динамо» в мачте КХЛ.

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