ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА одержал выездную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу армейцам принесли шайбы Максима Шалунова, Константина Окулова, Романа Любимова, Сергея Шумакова и Андрея Кузьменко.

Хозяева ответили голом Егора Дугина.

Ранее сообщалось, что хет-трик Мэтта Эллисона помог «Металлургу» с крупным счётом обыграть «Динамо» в мачте КХЛ.