Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» крупно обыграть «Динамо» в мачте КХЛ
Магнитогорский «Металлург» на своём льду одержал крупную победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе магнитогорской команды три шайбы забросил Мэтт Эллисон. Ещё по голу в свой актив записали Сергей Терещенко и Андрей Чибисов.
Гости ответили голом Дмитрия Марковина.
В других матчах игрового дня «Трактор» одержал победу над «Локомотивом»(3:2), а «Нефтехимик» по буллитам обыграл «Югру» (4:3).
Ранее сообщалось, что СКА потерпел шестое поражение в сезоне КХЛ, уступив «Автомобилисту».
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