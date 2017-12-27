СКА потерпел шестое поражение в сезоне КХЛ, уступив «Автомобилисту»

Санкт-петербургский СКА на выезде проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Виталия Попова, Анатолия Голышева и дубль Евгения Чесалина.

СКА ответил голами Сергея Плотникова и дублем Никиты Гусева.

В других матчах игрового дня «Сибирь» обыграла «Сочи» (4:3), «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» (2:1), а «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» (5:2).

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Джонни Бауэр.