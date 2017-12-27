Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Бауэр
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
It is with great sadness that the Bower family announces the passing of @MapleLeafs legend #JohnnyBower after a short battle with pneumonia. (Photo courtesy of the Toronto Star) pic.twitter.com/FHayp8xE1t— John Bower (@Ooks_AD) 27 декабря 2017 г.
Бауэр четыре раза выигрывал Кубок Стэнли (с 1962 по 1964-й и в 1967 году), дважды становился обладателем «Везина Трофи» (в 1961 и 1965-м) — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, а в 1976 году был введён в Зал славы хоккея.
Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Канады по хоккею Зарли Залапски скончался в возрасте 49 лет.