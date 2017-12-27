Ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Бауэр

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» вратарь Джонни Бауэр ушёл из жизни на 94-м году жизни.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

It is with great sadness that the Bower family announces the passing of @MapleLeafs legend #JohnnyBower after a short battle with pneumonia. (Photo courtesy of the Toronto Star) pic.twitter.com/FHayp8xE1t — John Bower (@Ooks_AD) 27 декабря 2017 г.

Бауэр четыре раза выигрывал Кубок Стэнли (с 1962 по 1964-й и в 1967 году), дважды становился обладателем «Везина Трофи» (в 1961 и 1965-м) — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, а в 1976 году был введён в Зал славы хоккея.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Канады по хоккею Зарли Залапски скончался в возрасте 49 лет.