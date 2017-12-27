Карякин выиграл пятую партию на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал пятую победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В десятом туре Карякин обыграл представителя Китая Ни Хуа.

По итогам второго игрового дня россиянин занял 59-е место. В его активе пять побед, одна ничья и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев завершил второй соревновательный день ЧМ по рапиду лидером турнира.

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