Орещук: когда был жив Сарсания, Селюк не позволял в его адрес колкости

Российский агент Роман Орещук прокомментировал высказывания другого агента Дмитрия Селюка о трансферной политике «Зенита».

«Послушать Селюка, так он один в футболе разбирается. Где он был, когда был жив Константин Сарсания, почему раньше не позволял в его сторону ни одной колкости? Понимает, на кого можно наступать, а на кого нет? Мы же понимаем, что Константин Сергеевич уже не ответит. А Сергей Фурсенко выше всего этого, он не станет отвечать Селюку, это разной категории люди», — сказал Орещук RT.

Орещук также высказал мнение, что Селюк приводит в российские клубы футболистов низкого уровня игры.

«Кого привёл в Россию Селюк? Наводнил разными Джафарами, Конате, я уже не помню таких. Говорить — это не значит делать. Да, у него есть и хорошие футболисты, но нужно скромней быть. Почему он в Россию не хочет приезжать? Что, его проблемы ждут какие-то? Вот он прыгает на людей, говорит о них плохое… Хочется хайпа поймать, вот он его и ловит. Для чего это делается, я не понимаю», — добавил агент.

Ранее футбольный агент Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита», а заодно предложил наградить главного тренера «Локомотива».