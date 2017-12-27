Селюк считает, что президент Перу должен дать премию наставнику «Локомотива» за спасение Фарфана

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о выступлении перуанского форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана в нынешнем сезоне.

«Фарфан сейчас действительно хорошо играет за «Локо», но год назад он же пришёл с лишними семью килограммами веса. Все забыли, как он вообще играет. Он уже ушёл с лица футбола. Президент Перу должен дать премию или медаль Юрию Сёмину (главный тренер «Локомотива». — RT) за спасение Фарфана. Перуанцы приобрели футболиста для сборной, который к тому же забил один из голов, которые вывели команду на чемпионат мира 2018 года», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

Он отметил, что не удивится, если «Локомотив» постарается летом продлить контракт с игроком.

«Уверен, что такой суперспортивный директор «Локомотива» из Германии даже не подписал контракт с автоматическим продлением, если Фарфан отыграет такое-то количество игр. Не удивлюсь, если за него будут просить ещё денег. Это российская действительность», — добавил агент.

Фарфан перешёл в «Локомотив» зимой 2017 года. В текущем сезоне 33-летний форвард принял участие в 22 матчах за клуб и записал в свой актив 12 голов и 6 результативных передач.

Ранее Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита».